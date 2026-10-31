Le plan d’autonomie marocain est la seule option

La Russie a opposé vendredi son veto à une résolution américaine sur le Sahara occidental au Conseil de sécurité de l’ONU. Faute d’accord, la mission onusienne dans le territoire, la Minurso, se retrouve sans mandat, un mandat qui expire ce samedi.

Le texte américain prévoyait de prolonger la mission d’un an, tout en consacrant le plan d’autonomie marocain comme seule base de négociation et en réduisant son volet militaire. Il proposait aussi de supprimer la référence au référendum dans le nom de la mission, rebaptisée Minuso, et réclamait un recensement des réfugiés sahraouis.

Une résolution concurrente déposée par Moscou, qui se limitait à une prolongation d’un an, a ensuite été rejetée, faute d’avoir recueilli les neuf voix nécessaires : trois votes pour, un contre et onze abstentions.

L’ambassadeur américain Michael Waltz a fait valoir que le référendum n’avait jamais pu être organisé en raison de désaccords persistants sur la composition du corps électoral, et que l’ONU ne s’y préparait plus depuis des décennies. La France, le Royaume-Uni et huit membres non permanents ont soutenu le texte américain.

Pour la Russie, ce projet allait trop loin dans la reconnaissance de la position marocaine. Le Conseil de sécurité ne peut pas trancher d’avance les questions de souveraineté, a justifié son représentant, Vassily Nebenzia.

Rabat se félicite, le Polisario remercie Moscou

Le palais royal marocain a salué un « développement significatif », estimant que le personnel et les équipements de la mission devaient quitter le territoire dans les prochains jours et que le dossier devait être retiré de l’agenda du Conseil.

Le Maroc assure toutefois rester attaché au cessez-le-feu. À Laâyoune, la plus grande ville du territoire, les rues étaient pavoisées de drapeaux marocains pour la « Journée de l’unité », instituée pour commémorer le vote onusien de l’an dernier en faveur du plan d’autonomie.

Le Front Polisario, soutenu par l’Algérie, a remercié la Russie, estimant que le texte américain aurait sapé les fondements du processus de paix onusien.

Créée pour organiser un référendum dans le cadre d’un cessez-le-feu négocié par l’ONU, la Minurso compte 155 militaires pour un budget annuel de 62 millions de dollars.