Le président de RDC a prêté serment

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a prêté serment pour un deuxième mandat de cinq ans samedi, à la suite d'une victoire écrasante que ses opposants ont refusé de reconnaître en raison d'irrégularités généralisées lors des élections générales de décembre.

Les autorités ont reconnu qu'il y avait des problèmes, mais ont rejeté les allégations de vol du vote. L'impasse fracturée rappelle les disputes électorales précédentes qui ont alimenté l'agitation dans le deuxième plus grand pays d'Afrique, avec des manifestations éclatant dans deux villes de l'est.

Tshisekedi a prêté serment dans un stade de la capitale Kinshasa rempli de partisans agitant des drapeaux, d'officiels gouvernementaux, de chefs d'État africains et d'envoyés étrangers, notamment des États-Unis, de la Chine et de la France.

Dans un discours, il a reconnu les espoirs de la nation pour de meilleures conditions de vie et des opportunités économiques. Environ 62 % des 100 millions d'habitants du Congo vivent avec moins d'un dollar par jour.

"Je suis conscient de vos attentes", a-t-il déclaré. "L'un des objectifs de ce nouveau mandat de cinq ans est de créer davantage d'emplois."

Il a également promis "une profonde restructuration de notre appareil de sécurité et de défense" et davantage d'efforts diplomatiques pour résoudre la longue crise sécuritaire du Congo dans les provinces de l'est.

Des chœurs chantant le Hallelujah du Messie de Handel, des fanfares militaires marchantes et un salut de 21 canons ont marqué son inauguration