Un chef de gang chinois arrêté à Abuja et remis aux autorités de son pays

Les autorités nigérianes ont annoncé dimanche avoir extradé vers la Chine un chef de gang chinois, recherché pour des crimes violents, à la suite d’une opération conjointe de police coordonnée par Interpol.

Opération menée en collaboration avec Interpol © republicoftogo.com

L’homme, identifié comme Dai Qisheng, a été arrêté à Abuja le 8 août avant d’être remis aux autorités chinoises une semaine plus tard, dans le cadre d’un accord de coopération policière.

Selon la police nigériane, le fugitif avait quitté la Chine en 2024 pour échapper à une arrestation dans la province du Guizhou, située au sud-ouest du pays.

Cette extradition illustre le renforcement des mécanismes de collaboration internationale en matière de lutte contre la criminalité transnationale.

