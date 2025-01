Les troupes françaises vont quitter la Côte d'Ivoire

Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé mardi le retrait des forces françaises de son pays poursuivant ainsi le désengagement militaire de l’ancienne puissance coloniale en Afrique de l’Ouest.

Lors de son discours de fin d'année à la nation, M. Ouattara a mis en avant les progrès réalisés par les forces armées ivoiriennes et leur capacité à assurer la sécurité nationale.

« Dans ce contexte, nous avons décidé d’un retrait coordonné et organisé des forces françaises », a-t-il déclaré, en insistant sur la fierté que les Ivoiriens devraient ressentir face à la modernisation de leur armée.

Cette annonce s'inscrit dans une tendance plus large du désengagement militaire de la France en Afrique de l’Ouest et centrale. En novembre, des sources proches de l'armée française avaient indiqué que Paris prévoyait de réduire sa présence dans la région, notamment en Côte d'Ivoire, passant de 2 200 soldats à environ 600.

La France a déjà retiré ses troupes du Mali, du Burkina Faso et du Niger à la suite de coups d’État militaires et de la montée d’un sentiment anti-français dans ces pays.

La décision ivoirienne intervient dans un climat régional marqué par des tensions croissantes. En novembre dernier, le gouvernement tchadien a abruptement mis fin à son accord de coopération en matière de défense avec la France, un geste inattendu de la part d’un allié clé de l’Occident dans la lutte contre les militants islamistes.

De plus, l’influence française en Afrique est de plus en plus contestée par une partie des populations locales, tandis que d’autres puissances, notamment la Russie et la Chine, cherchent à étendre leur influence dans la région.