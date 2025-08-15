Rubriques

Tendances:
Région & Afrique

Mali : deux généraux et un Français arrêtés pour complot présumé contre le régime Goïta

Le gouvernement malien a annoncé l’arrestation de deux hauts gradés de l’armée et d’un citoyen français, accusés de participation à un complot visant à déstabiliser le pays.

Assimi Goïta © republicoftogo.com

Le gouvernement malien a annoncé l’arrestation de deux hauts gradés de l’armée et d’un citoyen français, accusés de participation à un complot visant à déstabiliser le pays.

Parmi eux, Yann Vezilier, présenté par Bamako comme un agent agissant pour les services de renseignement français, aurait cherché à mobiliser des acteurs politiques, de la société civile et des militaires.

Les autres figures arrêtées incluent le général Abass Dembele, ex-gouverneur de Mopti, et le général Nema Sagara. Les autorités parlent d’un « groupe marginal » et assurent que la situation est « sous contrôle ».

Ces interpellations surviennent dans un contexte de tensions persistantes avec la France, que le Mali a évincée militairement au profit d’un rapprochement avec la Russie. Depuis le coup d’État de 2021 ayant porté le général Assimi Goïta au pouvoir, les élections ont été reportées et les activités politiques suspendues.

Malgré la prise de pouvoir justifiée par la lutte contre les insurgés islamistes, les attaques du groupe affilié à Al-Qaïda, JNIM, se sont multipliées ces derniers mois.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

L’ONU appelle à une réponse urgente face au terrorisme et à l’urgence humanitaire

L’ONU appelle à une réponse urgente face au terrorisme et à l’urgence humanitaire

Devant le Conseil de sécurité jeudi, Leonardo Santos Simão, chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), a alerté sur une escalade du terrorisme dans la région, marquée par des attaques plus sophistiquées, l’usage accru de drones, de communications cryptées, et la collusion avec le crime organisé transnational.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.