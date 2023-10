Mali, Burkina, Niger : Air France s'éloigne

Bénéfice doublé, rentabilité record: Air France-KLM a profité à plein de l'été et annoncé vendredi une nouvelle étape du rétablissement de ses comptes après la pandémie, même si le groupe aérien reste vigilant face aux soubresauts géopolitiques.

Grâce à des avions bien remplis et des tarifs élevés, l'entreprise franco-néerlandaise a engrangé 931 millions d'euros entre juillet et septembre, un résultat net « record » et « fantastique », s'est enthousiasmé son directeur général Benjamin Smith. En trois mois, le groupe a transporté 26,9 millions de personnes, une hausse de 7,6% par rapport à la même période de 2022, tandis que son chiffre d'affaires a crû de 6,8% à 8,66 milliards d'euros.

L'entreprise, qui avait subi plus de 11 milliards de pertes pendant la crise sanitaire avant de revenir dans le vert en 2022, a dégagé cet été le plus important bénéfice d'exploitation trimestriel de son histoire, à 1,34 milliard, synonyme d'une marge opérationnelle de 15,5%.

Ombre au tableau, la situation géopolitique a compliqué les opérations ces derniers mois.

« Quatre de nos destinations sont suspendues », a rappelé M. Smith: Tel-Aviv depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, ainsi que Niamey, Bamako et Ouagadougou.

Les conséquences financières pour le groupe sont atténuées par le fait qu'il s'agit de la basse saison vers Israël, tandis que les trois ou quatre avions desservant les destinations ouest-africaines ont été déployés sur d'autres lignes où la demande est forte.

La compagnie française n'a pas manifesté pour le moment de revenir dans les pays en proie à des coups d'Etat, à l'instabilité et au terrorisme.