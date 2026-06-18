Niger : l'aéroport de Niamey attaqué

Des explosions et des échanges de tirs nourris ont été entendus jeudi à l'aube aux abords de l'aéroport international et de la base militaire de Niamey, dans ce qui semble être une nouvelle attaque jihadiste contre la capitale nigérienne.

Selon plusieurs sources sécuritaires, des assaillants sont arrivés à bord de deux véhicules blancs. Au moins quatre agents de sécurité ont été tués dans les combats, ainsi que plusieurs assaillants. Un groupe d'attaquants s'était retranché dans un bâtiment des douanes à proximité de l'aéroport.

La situation était globalement revenue au calme vers midi, les forces de sécurité ayant bouclé le périmètre. Aucune revendication n'avait été immédiatement formulée.

L'attaque de Niamey intervient au lendemain d'assauts coordonnés contre les bases militaires de Banibangou et d'Inates, dans la région de Tillabéri, qui auraient fait au moins dix morts et plus de quarante blessés à Banibangou, l'armée ayant abandonné sa base d'Inates.

En janvier dernier, l'État islamique au Grand Sahara avait déjà revendiqué une attaque contre ce même complexe aéroportuaire de Niamey.

Le Niger, comme le Mali et le Burkina Faso, fait face depuis des années à une insurrection jihadiste meurtrière qui a tué des milliers de personnes et déplacé des millions d'autres.