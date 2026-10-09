Rubriques

Tendances:
Région & Afrique

Rien ne va plus entre Asmara et Addis-Abeba

L'Éthiopie affirme que des forces érythréennes mènent une « invasion totale » de son territoire et qu'elle n'a d'autre choix que de se défendre.

Gedion Timothewos © DR

L'Éthiopie affirme que des forces érythréennes mènent une « invasion totale » de son territoire et qu'elle n'a d'autre choix que de se défendre.

Dans une lettre à l’ONU, le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, assure que les troupes érythréennes ont avancé jusqu'à 60 km à l'intérieur du pays. 

Il évoque « un acte d'agression flagrant » qui « engage le droit inhérent de l'Éthiopie à la légitime défense ».

Asmara dément. Le ministre érythréen de l'Information, Yemane Gebremeskel, affirme sur X que l'Éthiopie mène « de fait une guerre d'agression non provoquée » depuis plus de trois ans. Il accuse Addis-Abeba de vouloir s'emparer du port érythréen d'Assab pour retrouver un accès à la mer Rouge. Sa déclaration n'aborde pas la présence de soldats érythréens en Éthiopie.

Dans la région, l'armée éthiopienne progresse face à une alliance rebelle qui combat depuis le 23 septembre au Tigré, en Amhara et en Afar. L'Érythrée nie la soutenir.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Washington revient par la grande porte au Niger

Washington revient par la grande porte au Niger

Selon des informations relayées par Mena Today, le gouvernement américain a approuvé un financement pouvant atteindre 414 millions de dollars pour un projet d'uranium au Niger, une décision perçue comme une victoire diplomatique pour Washington, deux ans après l'expulsion des forces américaines du pays.

Niger : retour au calme ... pour le moment

Niger : retour au calme ... pour le moment

Le Niger a annoncé avoir repris le contrôle d'une base militaire clé de Niamey après une attaque menée samedi par des soldats mutins, dernier défi en date pour le pouvoir militaire d'Abdourahamane Tiani, dont le gouvernement peine à contenir l'insurrection jihadiste.

Niger : situation confuse à Niamey

Niger : situation confuse à Niamey

Des soldats mutins ont attaqué l'aéroport et la présidence de Niamey tôt samedi matin, déclenchant plusieurs heures de tirs nourris et d'explosions, et interrompant brièvement les émissions de la télévision et de la radio publiques.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.