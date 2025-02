Un pas de plus en Afrique de l'Ouest

Le président russe Vladimir Poutine a accueilli, ce mercredi, son homologue Umaro Sissoco Embalo, président de la Guinée-Bissau, pour des discussions au Kremlin.

Cette rencontre marque une nouvelle étape dans la stratégie de Moscou visant à renforcer ses relations économiques et sécuritaires avec les pays d’Afrique de l’Ouest.

Lors des discussions, l’homme d’affaires russe Oleg Deripaska, magnat de l’industrie des métaux, était également présent. Selon des médias russes et portugais, la société d’aluminium Rusal, dirigée par Deripaska, manifeste un intérêt particulier pour la construction d’une voie ferrée et d’un port en Guinée-Bissau, ainsi que pour l’exploitation du bauxite, une ressource clé pour l’aluminium.

Élu en 2020, Umaro Sissoco Embalo doit théoriquement achever son mandat cette année, mais une controverse avec l’opposition sur la date des prochaines élections a plongé le pays dans une crise politique. L’opposition menace de paralyser le pays ce jeudi pour contester la durée de son mandat.

Le président Embalo a affirmé avoir fait face à deux tentatives de coup d’État, dont la plus récente en décembre 2023. Cet événement, marqué par des fusillades et affrontements dans la capitale, l’a conduit à dissoudre le parlement, qu’il accusait d’inaction face aux défis du pays.

La Russie et l’Afrique : une influence croissante

Ces dernières années, Moscou a considérablement renforcé sa présence sécuritaire en Afrique, en envoyant des milliers de mercenaires pour soutenir des régimes militaires dans la lutte contre des groupes insurgés. Bien que rien n’indique qu’un tel accord militaire ait été discuté entre la Russie et la Guinée-Bissau lors de cette rencontre, il est clair que la Russie cherche à étendre son influence en Afrique de l’Ouest.

Pour le Kremlin, ces coopérations économiques et sécuritaires permettent non seulement de générer des revenus, notamment à travers l’exploitation des ressources naturelles, mais aussi d’affaiblir l’influence des anciennes puissances coloniales, en particulier la France et le Portugal. La Guinée-Bissau, anciennement sous domination portugaise, a obtenu son indépendance en 1974 et constitue une nouvelle cible pour l’expansion diplomatique et économique de la Russie en Afrique.

Cette rencontre entre Poutine et Embalo illustre une dynamique croissante des relations entre la Russie et les pays africains, dans un contexte où la géopolitique mondiale évolue rapidement. Reste à voir si cette coopération débouchera sur des accords concrets en matière d’infrastructures et de sécurité pour la Guinée-Bissau.

