Un nouveau pôle dentaire voit le jour à Lomé

L’Université de Lomé se dotera prochainement d’un complexe clinique et pédagogique dédié à l’odonto-stomatologie. Les travaux, dont la durée d’exécution est estimée à six mois, ont été lancés en fin de semaine.

Pose de la première pierre du centre dentaire © DR

Réalisée en partenariat avec Mercy Ships, cette unité vise à renforcer la formation des futurs chirurgiens dentistes tout en améliorant l’accès de la population aux soins. 

Le centre comprendra une dizaine de fauteuils, un bloc de chirurgical, des espaces dédiés aux prothèses.

Mercy Ships est spécialisée dans la formation des professionnels de santé et le renforcement des infrastructures sanitaires dans les pays partenaires. Présente au Togo depuis de nombreuses années, l’ONG accompagne le pays dans la modernisation de son système de santé à travers des actions structurantes et durables.

L’odonto-stomatologie est une spécialité médicale qui regroupe l’odontologie qui est l’étude et soins des dents et la stomatologie, la prise en charge des maladies de la bouche, des mâchoires et des tissus buccaux

Autrement dit, elle concerne l’ensemble des pathologies de la cavité buccale.

