Les inquiétudes du syndicat des praticiens

Le Syndicat des praticiens hospitaliers du Togo (Synphot) dénonce les retards dans le déploiement des 2000 agents récemment recrutés.

Plus de huit mois après le concours, les résultats seraient déjà disponibles mais toujours non publiés, alors que les centres de santé font face à un manque criant de personnel et à une pression croissante des urgences, indique ce syndicat.

Son porte-parole, Gilbert Tsolényanu, affirme avoir à plusieurs reprises interpellé le ministre de la Santé. Il avertit que si aucune mesure n’est prise rapidement, le Synphot passera « à l’action », laissant entendre d’éventuels mouvements de protestation.