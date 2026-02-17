Rubriques

Projet oncologique à Agoè-Gnamassi

Lancé en 2023, le projet de construction du centre militaire de traitement du cancer suscite des questions quant à son état d’avancement. Certains évoquent un chantier à l’arrêt.

Les autorités assurent toutefois que les travaux suivent leur cours.

Le projet est financé à hauteur de 2,4 milliards de Fcfa sur ressources internes et de 16,8 milliards sur fonds externes, via une convention signée en 2023 avec UniCredit Bank Austria AG.

Implanté à Agoè-Gnamassi, le futur centre, spécialisé en radiothérapie et médecine nucléaire, s’étendra sur 1 600 m² et sera doté d’équipements de pointe destinés à renforcer la prise en charge de la maladie.

