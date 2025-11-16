Rubriques

Campagne de dépistage pour 14.000 élèves et enseignants

Du 17 au 28 novembre campagne de dépistage et de prise en charge sanitaire sera organisée dans la commune Golfe 1 (Grand Lomé). Elle concerne les élèves et le personnel enseignant.

Offensive sanitaire dans les écoles du Grand Lomé © republicoftogo.com

La campagne concernera plus de 14.000 personnes avec un accent particulier sur le dépistage et le traitement de plusieurs pathologies comme le diabète, les troubles auditifs, les affections oculaires et les maladies bucco-dentaires.

Les bénéficiaires auront droit à des consultations gratuites, mais aussi à une prise en charge sanitaire complète, incluant les opérations chirurgicales, soins spécialisés, distribution de verres médicaux et d’appareils auditifs.

Des dizaines de professionnels de santé — médecins généralistes, dentistes, ophtalmologues, ORL, et spécialistes du diabète — seront mobilisés sur le terrain.

Cette initiative marque une nouvelle étape dans la prévention des maladies non transmissibles et l’amélioration de la santé scolaire au Togo.

Si elle s’avère concluante, le programme pourrait être étendu à d’autres communes du Grand Lomé, voire à l’ensemble du territoire.

