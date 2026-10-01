Cataracte, glaucome : une campagne pour préserver la vue des plus vulnérables

En collaboration avec l'ONG Humanity First (Belgique), le ministère de la Santé a organisé mercredi, au Centre hospitalier préfectoral (CHP) d'Adéta, dans la région des Plateaux, une campagne de dépistage suivie de prise en charge médicale de la cataracte notamment.

Elle concerne les personnes vulnérables souffrant de diverses pathologies oculaires, telles que le glaucome et d'autres troubles visuels.

La cataracte et le glaucome figurent parmi les principales causes de cécité et de malvoyance, en particulier chez les personnes âgées.

Une étude menée dans le sud du pays auprès de 3 726 personnes de plus de 50 ans a établi que ces deux pathologies représentaient à elles seules 77,5 % des cas de cécité bilatérale : 61,7 % pour la cataracte et 15,8 % pour le glaucome. D'autres travaux réalisés en zone rurale confirment cette tendance, la cataracte étant à l'origine de 62 % des cas de cécité et 66,7 % des cas de baisse de vision, loin devant le glaucome primitif à angle ouvert.

L'absence de structures spécialisées en ophtalmologie dans de nombreuses zones rurales reste un facteur aggravant majeur.

Plusieurs études plaident d'ailleurs pour la mise en place d'unités mobiles d'ophtalmologie, capables de réaliser des chirurgies de cataracte en stratégie avancée directement dans les communautés les plus isolées, afin de réduire durablement la prévalence de la cécité évitable dans le pays.

Humanity First est une organisation caritative internationale dont la mission est de promouvoir et protéger la vie et la dignité humaine. Organisme de secours et de développement à but non lucratif, elle intervient auprès des populations les plus pauvres et les plus vulnérables de la planète, quelles que soient leur caste, leur croyance, leur couleur ou leur religion.