Des soins de meilleure qualité

Selon le ministère de la Santé, l'offre de soins s'est améliorée dans plusieurs districts sanitaires de la région Centrale avec une hausse des effectifs, de la disponibilité des médicaments et de la fréquentation des hôpitaux et dispensaires.

Au Centre hospitalier préfectoral (CHP) de Tchamba, le personnel soignant est passé de 85 agents en 2024 à 110 en 2025. Les stocks dans les pharmacies ont également progressé, atteignant 70 % en 2025 contre 50 % en 2024.

À Sotouboua, 13 203 consultations ont été réalisées en 2025, contre 12 671 en 2024. La couverture vaccinale et celle de l'Assurance maladie universelle (AMU) sont également en hausse. Par ailleurs, le taux d'infection post-opératoire au CHP de Tchamba s'établit désormais à 1,2 %.

Ces évolutions s'inscrivent dans les actions engagées par le gouvernement pour renforcer les infrastructures, les équipements et les ressources humaines du secteur et améliorer l'accès aux soins en milieu urbain comme rural.