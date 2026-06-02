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Six ans pour transformer l'école togolaise

Lancé en 2020 avec l'appui financier de la Banque islamique de développement (BIsD) pour un coût global de 20 millions de dollars, le Projet d'amélioration de l'accès, de l'équité et de la qualité de l'éducation au Togo (PAAQET) arrive à son terme avec un bilan largement positif.

20 millions de dollars, des milliers d'enfants scolarisés, un pari réussi © republicoftogo.com

Lancé en 2020 avec l'appui financier de la Banque islamique de développement (BIsD) pour un coût global de 20 millions de dollars, le Projet d'amélioration de l'accès, de l'équité et de la qualité de l'éducation au Togo (PAAQET) arrive à son terme avec un bilan largement positif.

485 nouvelles salles de classe, 132 blocs administratifs, 140 écoles équipées en énergie solaire, 15 laboratoires de référence dans les lycées et collèges, et 40 forages pour l'accès à l'eau potable : le visage de l'école a profondément changé en six ans.

3 600 professeurs ont été formés à l'enseignement des sciences et technologies, tandis que 36 000 acteurs du système éducatif - enseignants, chefs d'établissement et conseillers pédagogiques - ont bénéficié d'un renforcement de leurs compétences.

Les résultats parlent d'eux-mêmes. Le taux d'achèvement au primaire est passé de 80% en 2020 à 92% en 2026. Celui du premier cycle du secondaire a progressé de 56% à 62%. Et pour la première fois, 100% des enfants en âge scolaire sont scolarisés, contre 94,3% en 2020.

Le PAAQET aura contribué à bâtir un système éducatif plus inclusif, plus équitable et plus performant.

La Banque islamique de développement (BID) est une institution financière multilatérale créée en 1975 par les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI).

Son siège est à Djeddah (Arabie saoudite).

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