Chirurgie gratuite à Tchamba

L'ONG Association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique (AIMES-Afrique) poursuit ses actions humanitaires en faveur des populations vulnérables.

Une campagne médico-chirurgicale gratuite se déroule actuellement à Tchamba (région Centrale).

Près de 500 patients sont pris en charge en chirurgie générale, ORL et ophtalmologie.

Les médecins ont sillonné une vingtaine de formations sanitaires de la préfecture.

Les interventions concernent des pathologies fréquentes en zone rurale : hernies, hydrocèles, goitres, lipomes, fibromes, kystes ovariens, cataracte, ptérygion et autres troubles visuels, autant d'affections que les familles démunies peinent souvent à faire soigner faute de moyens.