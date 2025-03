Covid-19 au Togo : Un livre pour analyser et tirer les leçons de la crise

Cinq ans après l'apparition du premier cas de Covid-19 au Togo, la gestion de cette crise sanitaire refait surface avec la publication d’un ouvrage dédié à l’analyse des stratégies mises en place.

Intitulé "Au front, regards croisés sur la gestion de la Covid-19 au Togo", cet ouvrage de 226 pages, signé par le Professeur Didier Koumavi Ekouévi, a été dédicacé jeudi à Lomé sous le parrainage du ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Kanka Malik-Natchaba.

Ce livre, bien que structuré scientifiquement, est rédigé sous forme de roman, offrant ainsi une lecture accessible à un large public. Il met en lumière les efforts nationaux et internationaux déployés pour lutter contre la propagation du virus et en atténuer les impacts socio-économiques.

Parmi les axes majeurs abordés figurent la réponse nationale et l'implication du gouvernement dès l’apparition du premier cas, le rôle des partenaires techniques et financiers dans l’accompagnement des actions sanitaires, le rôle de la recherche scientifique et l’importance d’un dispositif sanitaire résilient.

L’auteur décrit en détail les mesures prises au plus haut niveau de l’État, notamment la coordination assurée par le président de la République, chef du Comité national de gestion de la Covid-19.

Selon le Professeur Didier Koumavi Ekouévi, médecin épidémiologiste et professeur titulaire de santé publique, cet ouvrage est une ressource essentielle pour aider les pouvoirs publics à mieux anticiper les crises sanitaires futures.

L’ouvrage est un témoignage clé de la gouvernance concertée du Togo face à la pandémie.