Rubriques

Tendances:
Santé

Davantage de personnels dans les hôpitaux

Le Syndicat National des Praticiens Hospitaliers du Togo (SYNPHOT) exigeait la publication des résultats d'un concours de recrutement organisé il y a près d’un an. C’est chose faite

Modernisation en cours © republicoftogo.com

Le Syndicat National des Praticiens Hospitaliers du Togo (SYNPHOT) exigeait la publication des résultats d'un concours de recrutement organisé il y a près d’un an. C’est chose faite. 

« Nous saluons la réactivité du gouvernement, c’est un signe que le dialogue social porte ses fruits », a déclaré le secrétaire général du syndicat, Gilbert Tsolényanu.

Cette publication intervient dans un contexte de pénurie chronique de personnel de santé. Les nouvelles recrues seront affectées dans les hôpitaux publics, les centres de santé et les dispensaires à travers le pays. 

Les pouvoirs publics ont entamé une modernisation du système de santé. Nouveaux établissements, nouveaux équipements et personnels supplémentaire pour faire face à la demande.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Discrimination : du mieux

Discrimination : du mieux

Le système des Nations Unies (SNU) au Togo a dévoilé une nouvelle approche pour intensifier la lutte contre le VIH/Sida : désormais, aucun projet conjoint des agences onusiennes ne sera accepté s'il n'intègre pas la problématique de la stigmatisation

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.