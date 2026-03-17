Davantage de personnels dans les hôpitaux

Le Syndicat National des Praticiens Hospitaliers du Togo (SYNPHOT) exigeait la publication des résultats d'un concours de recrutement organisé il y a près d’un an. C’est chose faite.

« Nous saluons la réactivité du gouvernement, c’est un signe que le dialogue social porte ses fruits », a déclaré le secrétaire général du syndicat, Gilbert Tsolényanu.

Cette publication intervient dans un contexte de pénurie chronique de personnel de santé. Les nouvelles recrues seront affectées dans les hôpitaux publics, les centres de santé et les dispensaires à travers le pays.

Les pouvoirs publics ont entamé une modernisation du système de santé. Nouveaux établissements, nouveaux équipements et personnels supplémentaire pour faire face à la demande.