Dépistage et vaccination à grande échelle

L’hépatite virale est une maladie hautement endémique et un problème de santé publique. Elle est à l’origine d’environ 1,4 million de décès par an dans le monde, que l’on peut attribuer pour l’essentiel aux cancers du foie et aux cirrhoses liées aux hépatites.

Malheureusement, la majorité des personnes atteintes d’hépatite virale chronique ne connaissent pas leur statut pour cette maladie et ne reçoivent donc pas le traitement nécessaire.

En Afrique, où il est estimé que les hépatites B et C causent environ 250.000 décès chaque année, seuls 1% des patients chroniquement infectés par les virus de l'hépatite C et B sont traités avec des antiviraux.

La prévalence de l'infection chronique par le VHB est particulièrement importante et dépasse les 8% dans certains pays d'Afrique de l’Ouest.

L'accès aux tests diagnostiques est très faible parce que leur coût est à la charge des usagers et de fait, seule une minorité des personnes infectées est dépistée.

S'agissant des traitements de l'hépatite B, ténofovir et entécavir, il n'y a pratiquement que le ténofovir qui est accessible en Afrique.

Au Togo, le taux de prévalence général est de 22%

Une campagne nationale de dépistage et de vaccination a été lancée vendredi à Lomé. Elle se déroulera pendant 3 semaines.

Elle est organisée par le programme national de lutte contre SIDA et l’association ‘Sauvons l’Afrique des hépatites’.