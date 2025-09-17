Des soins, des sourires : plus de 1 500 patients déjà pris en charge gratuitement

Lancée en juin dernier par l’association Terreau Fertile, la campagne humanitaire ‘Solidarité Fertile’ poursuit son objectif de 1 000 consultations et 50 opérations gratuites à travers le Togo d’ici fin septembre.

À mi-parcours, les résultats dépassent déjà les prévisions, avec plus de 1 500 patients pris en charge dans plusieurs localités du pays.

La campagne cible principalement des zones rurales, où l’accès aux soins reste difficile. À Tandjouaré (région des Savanes), 226 cas ont été traités, dont 143 en stomatologie et 83 en ophtalmologie. À Kouméa (région de la Kara), la mobilisation a été exceptionnelle avec 601 bénéficiaires en une seule journée, répartis entre 243 soins dentaires, 211 examens ophtalmologiques et 147 consultations en médecine générale.

À Kabou, toujours dans la Kara, 314 patients ont été pris en charge, majoritairement pour des problèmes de vue. Dans la région centrale, la localité de Tindjassi a enregistré 456 bénéficiaires, dont 268 en ophtalmologie.

Les consultations ne se limitent pas à un simple diagnostic. Les patients repartent également avec les médicaments prescrits, remis gratuitement sur place.

Trois spécialités médicales sont au cœur de cette campagne :

L’ophtalmologie : dépistage et traitement de la cataracte, consultations visuelles

La stomatologie : soins dentaires, extractions, hygiène bucco-dentaire

La chirurgie pédiatrique : interventions correctrices sur des malformations chez les enfants

Ce choix vise à réduire les souffrances silencieuses qui touchent des milliers de Togolais, faute de moyens pour se faire soigner.

D'autres localités comme Tchamba (région centrale), Tohoun (région des Plateaux) et Tabligbo (région maritime) figurent sur la feuille de route de l'association. L’objectif est d’achever la campagne d’ici la fin septembre, avec un impact sanitaire concret sur les populations les plus vulnérables.

Pour l’association Terreau Fertile, cette opération n’est pas qu’un geste humanitaire ponctuel. Il s’agit de poser les bases d’une santé solidaire et accessible, en collaboration avec les autorités locales, les professionnels de santé bénévoles et les partenaires nationaux.