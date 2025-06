Le gouverneur des Plateaux tire la sonnette d’alarme

Le gouverneur de la région des Plateaux, Dadja Maganawé, a lancé mardi une alerte sanitaire préoccupante : plusieurs cas confirmés de rage, avec des pertes en vies humaines, ont été enregistrés dans plusieurs préfectures de la région.

Les zones touchées sont notamment Ogou, Haho, Amou, Kpélé, Moyen-Mono, Anié et Est-Mono. Ces cas sont liés à une recrudescence inquiétante des morsures de chiens errants.

La rage est une maladie neurologique virale transmise par morsure, griffure ou léchage d’un animal infecté. Une fois les symptômes déclarés, elle est quasi systématiquement mortelle. Seules la vaccination des animaux de compagnie et la prise en charge rapide des personnes mordues permettent de prévenir la maladie.

Le gouverneur recommande aux populations d’éviter la divagation des animaux (chiens, chats, singes) en les gardant enchaînés ou en cage, de faire vacciner systématiquement leurs animaux de compagnie et surtout, en cas de morsure : laver immédiatement la plaie à l’eau et au savon, puis se rendre sans délai au centre de santé le plus proche.

Les autorités sanitaires appellent les populations à ne pas prendre à la légère les morsures d’animaux, même apparemment sains. La rage peut incuber pendant des semaines avant d’émerger de façon fatale.