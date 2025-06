Le Togo se tourne vers la radiologie interventionnelle

Le Togo franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son système de santé en amorçant l’introduction de la radiologie interventionnelle (RI), une discipline médicale de pointe, qui permet de diagnostiquer et traiter de nombreuses pathologies par des procédures mini-invasives.

Depuis mardi, des praticiens hospitaliers togolais participent à une formation intensive à Lomé, axée sur des actes comme l’embolisation des fibromes utérins, le traitement de l’hypertrophie bénigne de la prostate, la sclérose des varicocèles, ou encore l’angioplastie artérielle post-traumatique.

Organisée par la Société Togolaise de Radiologie et d’Imagerie Médicale (STRIM) en partenariat avec l’Université de Lomé, cette formation bénéficie de l’expertise du groupe français Fairembo, spécialiste de la discipline à Paris.

« Cette approche mini-invasive réduit considérablement les risques liés à la chirurgie, diminue le temps d’hospitalisation et accélère la récupération du patient », explique le Professeur Vincent Vidal, radiologue interventionnel à Paris. Il souligne que ces interventions se font souvent sous anesthésie locale, sans incision chirurgicale, et permettent un retour rapide à domicile.

Pour Augustin Agoda Koussema, président de la STRIM, cette initiative marque un tournant pour le Togo : « Nous voulons inscrire durablement la radiologie interventionnelle dans nos pratiques médicales et créer à terme un Diplôme Inter-Universitaire (DIU) dans cette spécialité. »

Les bénéficiaires de la formation sont des spécialistes issus de divers domaines : radiologie, gynécologie, chirurgie, gastro-entérologie, néphrologie, pneumologie, etc. La phase théorique se déroule à l’Université de Lomé, et la phase pratique dans les hôpitaux du CHU Sylvanus Olympio et Dogta Lafia.

L’introduction de la radiologie interventionnelle répond à une double exigence : offrir aux patients togolais des soins plus sûrs et plus rapides, tout en alignant les pratiques médicales du pays sur les standards internationaux.