Le Togo investit dans la santé plus que ses voisins

Le Togo poursuit ses efforts pour améliorer l'accès de la population à des soins de qualité, y compris dans les zones les plus reculées. Avec plus de 444,6 milliards de Fcfa investis dans les dépenses courantes de santé entre 2017 et 2021, le secteur figure parmi les priorités constantes du gouvernement.

En 2017, ces dépenses représentaient 6,2% du PIB, un niveau supérieur à la moyenne de l'Afrique de l'Ouest (4%), de l'Afrique (5,6%) et des pays en développement (5,4%), témoignant d'une volonté affirmée de placer le capital humain au cœur du développement national.

Sur le terrain, les efforts se concrétisent par la construction et l'équipement de nouvelles formations sanitaires, le recrutement de personnels soignants qualifiés et l'amélioration de la disponibilité des médicaments pour éviter les ruptures de stock.

La protection sociale progresse également avec le déploiement progressif de l'Assurance maladie universelle (AMU), destinée à alléger le coût des soins pour les ménages les plus vulnérables.

Pour 2026, le budget de la santé s'établit à 118 milliards, en hausse de 3,6% par rapport à l'année précédente, une progression qui illustre la trajectoire ascendante des ambitions sanitaires du pays.