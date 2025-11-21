Meilleure vue

Pour garantir la qualité des prestations dans le cadre de l’Assurance maladie universelle (AMU), une convention tripartite a été signée vendredi entre la CNSS, l’INAM et l’Association des Professionnels et Praticiens de l’Optique-Lunetterie (APPOL).

Fruit d’un dialogue jugé constructif, cet accord marque une volonté commune : améliorer la prise en charge de la santé visuelle, un domaine essentiel mais souvent négligé.

Selon le ministère de la Santé, l’objectif est de garantir aux bénéficiaires de l’AMU des services d’optique-lunetterie conformes à des standards de qualité, grâce à une collaboration structurée entre les institutions publiques et les professionnels du secteur.