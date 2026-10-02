Mobilisation renouvelée contre le cancer du sein

Comme chaque année, le mois d'octobre marque au Togo le lancement de la campagne « Octobre Rose », dédiée à la sensibilisation et au dépistage du cancer du sein.

Un rendez-vous désormais bien ancré dans le pays, porté depuis plus d'une décennie par l'association « Espérance et Vie Nouvelle » (EVN) et la Ligue togolaise contre le cancer (LTCC), en partenariat avec les centres hospitaliers et cliniques du pays.

Le cancer du sein demeure l'un des cancers les plus fréquents chez les femmes togolaises. Selon les données officielles, 894 femmes avaient été diagnostiquées en 2021, pour 38 décès enregistrés la même année.

Au-delà des chiffres, les professionnels de santé rappellent inlassablement un message central : détecté tôt, le cancer du sein se soigne dans la grande majorité des cas, mais la peur du diagnostic, les coûts de prise en charge et le manque d'information continuent de freiner le dépistage dans de nombreuses familles togolaises.

Durant tout le mois d'octobre, plusieurs activités sont généralement programmées : campagnes de dépistage gratuit ou à coût réduit dans les structures hospitalières, séances de sensibilisation auprès des femmes dans les quartiers et les marchés, conférences sur l'état des lieux du cancer du sein, et interventions consacrées à l'accompagnement psychologique des patientes et de leurs proches.

Des associations locales, comme le Groupement des femmes vaillantes et dynamiques du Grand-Lomé, en collaboration avec l'Association des sages-femmes du Togo, participent également à ces actions de proximité, rappelant au passage que le cancer du sein, bien que rare, peut aussi toucher les hommes.

Cette mobilisation s'inscrit dans un mouvement plus large observé à travers tout le continent africain en ce début octobre 2026 : au Sénégal, en Tunisie, en République démocratique du Congo ou encore en Côte d'Ivoire, les campagnes Octobre Rose se multiplient, portées par un même objectif, rapprocher les femmes du dépistage pour détecter la maladie à un stade précoce et améliorer leurs chances de guérison.

Né dans les années 1990 aux États-Unis avant de se propager mondialement, le symbole du ruban rose continue ainsi, année après année, de rassembler professionnels de santé, associations et populations autour d'un même combat : vaincre le cancer du sein par la prévention et l'information.