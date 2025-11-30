Rubriques

Santé

Un nouveau centre de santé à Blitta

L’accès aux services de santé dans les zones rurales est l’une des priorités des pouvoirs publics.

Une médecine plus proche des habitants © republicoftogo.com

L’accès aux services de santé dans les zones rurales est l’une des priorités des pouvoirs publics.

Dans cette dynamique, les travaux de construction d’un nouveau centre de santé ont été lancés dans la préfecture de Blitta, au cœur de la région Centrale.

Il comprendra une maternité, un service de médecine générale, une pharmacie, un site de vaccination, notamment.

Selon le ministère de la Santé, l’ouvrage sera achevé dans 6 mois. 

La construction de ce centre s’inscrit dans la stratégie nationale de couverture sanitaire équitable. L’objectif est d’offrir à chaque citoyen, quel que soit son lieu de résidence, un accès à des soins de qualité.

La préfecture de Blitta, l’une des plus peuplées de la région centrale accueille 164.000 habitants.

