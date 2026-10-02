Une initiative panafricaine pour renforcer la santé communautaire

Le Togo va intégrer le « Resilient Empowered African Community Health » (REACH), une initiative panafricaine de l'IFRC (Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) menée en partenariat avec Africa CDC (Centres africains de contrôle et de prévention des maladies) et la Chine.

Son objectif : améliorer la santé des communautés à travers le continent en renforçant et en structurant les effectifs et systèmes de santé communautaire, déjà actifs dans de nombreux pays africains, mais souvent dispersés et sous-financés.

REACH se déploie de manière phasée, avec l'ambition de couvrir à terme l'ensemble des 55 États membres de l'Union africaine.

Le modèle repose sur les agents de santé communautaire, décrits par l'IFRC comme « toujours présents » et « résilients ». Grâce au principe de « task-shifting » (transfert de tâches), ces agents peuvent assumer des missions auparavant réservées à des professionnels de santé plus qualifiés, ce qui permet d'atteindre des populations isolées, souvent privées d'accès régulier aux services médicaux.

Ce projet s'inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de la santé communautaire au Togo et en Afrique, amorcé depuis l'engagement pris en 2017 par les chefs d'État de l'Union africaine de déployer deux millions d'agents de santé communautaire sur le continent.

Plusieurs pays, dont l'Éthiopie et le Liberia, ont déjà démontré l'efficacité de modèles similaires : triplement des taux de vaccination en Éthiopie, baisse marquée de la mortalité infantile, et montée en puissance rapide d'un programme national au Liberia à la suite de l'épidémie d'Ebola de 2014-2016.