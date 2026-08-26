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20 ans de dialogue social

Le Conseil national du dialogue social (CNDS) a tenu ce mardi une session extraordinaire consacrée à ses vingt années d'activités en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre des Finances et du Budget, Essowè Georges Barcola.

De nouveaux défis à l'horizon © republicoftogo.com

Le Conseil national du dialogue social (CNDS) a tenu ce mardi une session extraordinaire consacrée à ses vingt années d'activités en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre des Finances et du Budget, Essowè Georges Barcola.

Le président du CNDS, Kondé Sangbana, a dressé le bilan des principales avancées.

Selon lui, le Conseil a contribué à la résolution de plusieurs crises touchant les secteurs public, parapublic et privé, notamment dans l'éducation, la santé et le commerce. 

Il a notamment rappelé la crise de 2013 dans l'administration publique, qui avait abouti à l'adoption, la même année, de la loi portant statut général de la fonction publique.

Kondé Sangbana a par ailleurs pointé plusieurs défis actuels pour le monde du travail, liés à l'instabilité géopolitique, aux progrès technologiques, au changement climatique et aux évolutions démographiques.

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