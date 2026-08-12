Pleine activité au PAL

Aucune perturbation n'a été constatée mercredi sur la plateforme portuaire de Lomé, malgré l'appel à la grève lancé par le Syndicat des agents du Port autonome de Lomé (SYAPAL). L'appel n'a pas été suivi et la journée s'est déroulée normalement.

L'administration portuaire assure que les opérations se poursuivent sans interruption et que l'ensemble du dispositif reste pleinement mobilisé.

Sur les quais comme dans les différents espaces opérationnels, les équipes sont restées à pied d'œuvre, garantissant la fluidité des mouvements de marchandises et répondant aux besoins des acteurs de la chaîne logistique. Aucun ralentissement n'a été relevé, selon les autorités portuaires.

Le fonctionnement normal de la plateforme a également été illustré par la tenue, le même jour, d'une concertation entre l'administration du PAL et une délégation du ministère des Transports du Niger.