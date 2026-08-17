Rubriques

Tendances:
Social

Le dialogue se poursuit au PAL

Le Port autonome de Lomé (PAL) a rejeté les accusations selon lesquelles des dockers grévistes auraient été remplacés par de nouveaux travailleurs. L'administration portuaire évoque plutôt un redéploiement de personnel, destiné à garantir la continuité des opérations.

Préserver la dynamique de la plateforme © republicoftogo.com

Le Port autonome de Lomé (PAL) a rejeté les accusations selon lesquelles des dockers grévistes auraient été remplacés par de nouveaux travailleurs. L'administration portuaire évoque plutôt un redéploiement de personnel, destiné à garantir la continuité des opérations.

Le PAL rappelle que la liberté syndicale et le droit de grève sont garantis par la Constitution et la loi. Il justifie néanmoins le maintien de l'activité par le caractère stratégique de la plateforme pour le Togo et les pays de l'hinterland, notamment sahéliens.

« Nous restons déterminés sur les intérêts supérieurs du Port et, dans le strict respect des règles, des procédures et des droits de chacun, nous ne tolérerons aucune indiscipline », soulignent les responsables du port, tout en insistant sur la protection de l'intérêt général et de la réputation du Togo comme plateforme logistique de référence.

Sur les 12 revendications formulées par les dockers, la direction générale assure que plusieurs sont déjà satisfaites ou en cours de traitement, les autres étant examinées dans le cadre du dialogue social. 

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Pleine activité au PAL

Pleine activité au PAL

Aucune perturbation n'a été constatée mercredi sur la plateforme portuaire de Lomé, malgré l'appel à la grève lancé par le Syndicat des agents du Port autonome de Lomé (SYAPAL). L'appel n'a pas été suivi et la journée s'est déroulée normalement.

Tension sociale au port

Tension sociale au port

Le Syndicat des agents du Port autonome de Lomé (SYAPAL) menacent de faire grève du 11 au 13 aout. En cause l’absence de dialogue social de la direction. 

Grève suspendue au PAL

Grève suspendue au PAL

Le Syndicat des dockers du Port autonome de Lomé a suspendu son mot d'ordre de grève prévu du 25 au 27 juin, privilégiant le dialogue avec l'administration portuaire après des discussions avec l'inspection du travail.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.