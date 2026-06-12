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La gig economy enfin réglementée

L'Organisation internationale du travail (OIT) a adopté vendredi les premières normes internationales contraignantes destinées à protéger les travailleurs des plateformes numériques, chauffeurs de VTC, livreurs, travailleurs du commerce en ligne, qui exercent dans le cadre de l'économie dite « des petits boulots » ou gig economy.

Gilbert Houngbo à la clôture de la conférence de l’OIT vendredi à Genève © ILO / Pierre Albouy

L'Organisation internationale du travail (OIT) a adopté vendredi les premières normes internationales contraignantes destinées à protéger les travailleurs des plateformes numériques, chauffeurs de VTC, livreurs, travailleurs du commerce en ligne, qui exercent dans le cadre de l'économie dite « des petits boulots » ou gig economy.

Le texte a été adopté à une large majorité : 406 voix pour, 8 contre et 36 abstentions. Le Togo a voté en faveur de cette convention.

Elle vise à étendre les droits fondamentaux du travail aux travailleurs des plateformes : rémunération équitable, sécurité au travail et protection sociale. Elle introduit également une obligation de transparence sur l'utilisation des algorithmes, imposant aux plateformes de divulguer la manière dont les systèmes automatisés affectent les travailleurs et de permettre une intervention humaine dans les décisions clés, notamment la désactivation des comptes.

Un moment historique sous la houlette d'un Togolais

Cette adoption intervient sous la direction de Gilbert Houngbo, ancien Premier ministre du Togo, qui dirige l'OIT depuis octobre 2022. Premier Africain à occuper ce poste, il a fait de la justice sociale et du travail décent les axes centraux de son mandat, une vision qui trouve aujourd'hui une traduction concrète avec l'adoption de cette convention pionnière.

Pour les millions de travailleurs précaires des plateformes numériques à travers le monde, cette décision marque une avancée majeure vers une meilleure reconnaissance de leurs droits.

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