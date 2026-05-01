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Patronat et syndicats signent une nouvelle convention collective

Après des mois de négociations, un accord redéfinit les règles du jeu entre employeurs et salariés.

Laurent Coami Tamégnon © republicoftogo.com

Jeudi, patronat et syndicats ont signé la nouvelle convention collective interprofessionnelle, une révision en profondeur du texte de 2011, devenu inadapté aux réalités d'un monde du travail en pleine mutation.

Le nouveau texte consolide les droits fondamentaux des travailleurs, renforce la sécurité juridique des relations professionnelles et intègre des enjeux contemporains : dialogue social, prévention des conflits, amélioration des conditions de travail.

« La performance économique de nos entreprises est indissociable du bien-être des travailleurs », a déclaré Laurent Coami Tamégnon, président du Conseil national du patronat du Togo (CNP), résumant en une phrase l'esprit d'un accord équilibré, qui préserve à la fois les droits des salariés et la compétitivité des entreprises.

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