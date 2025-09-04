Rubriques

Six nouveaux services en ligne pour faciliter les démarches au ministère du Commerce

Le processus de digitalisation de l’administration publique se poursuit. Le ministère du Commerce a annoncé jeudi la mise en ligne de six nouveaux services accessibles via une plateforme dédiée.

Le ministère du Commerce digitalise la demande d’autorisation de mise sur le marché des cigarettes © republicoftogo.com

Parmi ces services figure la demande d’agrément pour le tabac et ses dérivés, un document essentiel permettant aux opérateurs de produire, importer, exporter, transiter ou réexporter ces produits sur le marché national et international.

La demande d’autorisation de mise sur le marché du tabac est également digitalisée. Elle conditionne la commercialisation nationale après un contrôle de conformité.

Pour le ministère, cette innovation s’inscrit dans la dynamique permettant de faciliter le commerce et d’améliorer un climat des affaires déjà favorable.

La digitalisation apporte des gains de temps et de coûts, tout en réduisant les risques de corruption liés au contact direct dans les procédures. Elle contribue aussi à la protection de l’environnement en limitant l’usage du papier.

