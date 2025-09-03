Rubriques

Tendances:
Société

Grand Lomé : le gouvernement renforce la sécurité à la frontière ouest

Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a annoncé de nouvelles mesures destinées à renforcer le dispositif sécuritaire dans le District autonome du Grand Lomé (DAGL), en particulier le long de la frontière ouest.

Immigration, drogues, trafics : le Grand Lomé sous haute surveillance © republicoftogo.com

Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a annoncé de nouvelles mesures destinées à renforcer le dispositif sécuritaire dans le District autonome du Grand Lomé (DAGL), en particulier le long de la frontière ouest.

Cette décision fait suite à une évaluation rigoureuse de la situation sécuritaire et vise à protéger l’intégrité du territoire face aux menaces internes et externes.

Le gouvernement entend cibler la criminalité sous toutes ses formes et endiguer les menaces croissantes liées notamment à :

  • l’immigration irrégulière,
  • les trafics transfrontaliers illicites,
  • et diverses atteintes à la sécurité publique observées dans certaines zones sensibles.

Parmi les activités illicites identifiées figurent : le trafic de drogue et de produits prohibés, la traite des êtres humains, la contrebande de marchandises (carburant, gaz, médicaments, denrées), le trafic d’armes et de munitions, la contrebande de ressources naturelles, ainsi que le trafic transfrontalier de véhicules et motos volés utilisés à des fins criminelles.

Pour répondre à ces menaces, deux mesures principales sont désormais appliquées dans le Grand Lomé :

  1. La fermeture de tous les points de passage non autorisés et des brèches clandestines identifiées le long de la frontière ouest.
  2. Le renforcement des dispositifs de surveillance, avec une redéfinition du maillage sécuritaire dans les zones frontalières.

Tout en durcissant la surveillance, le gouvernement rassure les populations riveraines sur la continuité des échanges transfrontaliers légaux.

Des postes d’immigration spécialement aménagés le long de la frontière permettront aux activités des habitants de se poursuivre sans

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Contrôle accru des informations et des données personnelles

Contrôle accru des informations et des données personnelles

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) ouvre un nouveau chantier : la protection des données à caractère personnel (DCP). L’annonce a été faite jeudi lors d’une séance de travail entre la HAAC et l’Instance de Protection des Données à Caractère Personnel (IPDCP).

Vente anarchique des terres : les OSC réclament une réaction ferme

Vente anarchique des terres : les OSC réclament une réaction ferme

Les litiges fonciers prennent une ampleur inquiétante, fragilisant la cohésion sociale et la paix dans plusieurs communautés. Face à cette situation, les organisations de la société civile, conduites par le Mouvement Martin Luther King (MMLK), ont exprimé leur vive préoccupation.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.