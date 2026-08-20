314 morts sur les routes togolaises au premier semestre 2026

Les routes togolaises continuent de faire des victimes. Selon le bilan présenté par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, 3 191 accidents de la circulation ont été recensés au cours des six premiers mois de 2026, faisant 314 morts et 4 695 blessés, soit près de deux décès par jour en moyenne.

Si ce chiffre marque un recul par rapport au premier semestre 2025 (344 morts pour 3 393 accidents et 5 002 blessés), il reste alarmant. Le seul mois de juillet 2026 a concentré 589 accidents, le pic le plus élevé de la période, avec 59 morts et 842 blessés.

L'excès de vitesse demeure la principale cause des accidents, représentant environ 60 % des cas recensés. La route nationale n°1, qui relie Lomé à Cinkassé, concentre à elle seule une part importante des accidents mortels enregistrés en juillet. Les motocyclistes restent, quant à eux, les usagers les plus exposés, aussi bien en nombre d'accidents que de décès.

Pour le gouvernement, la légère baisse observée sur le semestre traduit l'efficacité des actions menées par les acteurs de la sécurité routière.