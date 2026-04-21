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60 nouveaux bus pour Nagode

La compagnie togolaise Nagode Transfert vient de faire l'acquisition de 60 bus. Ce parc renforcé va lui permettre de lancer des nouvelles liaisons vers Cotonou, Abidjan et Ouagadougou.

Des véhicules équipés des dernières technologies © republicoftogo.com

La compagnie togolaise Nagode Transfert vient de faire l'acquisition de 60 bus. Ce parc renforcé va lui permettre de lancer des nouvelles liaisons vers Cotonou, Abidjan et Ouagadougou.

Les nouveaux bus sont fabriqués par le constructeur chinois Yutong.

La demande de mobilité urbaine et régionale explose dans les grandes capitales ouest-africaines, portée par une démographie en forte croissance.

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