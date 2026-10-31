Alerte épidémique simulée

L’aéroport international Gnassingbé Eyadéma de Lomé a testé vendredi sa capacité à réagir à une urgence de santé publique.

Cet exercice grandeur nature, baptisé EPULO 2026, s’est déroulé en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Calixte Batossie Madjoulba.

Le scénario : un passager présentant les symptômes d’une maladie à potentiel épidémique se trouve à bord d’un avion sur le point d’atterrir. Dès l’alerte, toutes les équipes ont été mobilisées sous la coordination de la Société aéroportuaire de Lomé-Tokoin (SALT). Une fois l’appareil posé, les passagers ont été pris en charge et les cas suspects évacués en ambulance vers le centre médical d’isolement.

Cet exercice régulier vise à renforcer la préparation de l’aéroport aux situations d’urgence, conformément aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Le représentant de l’ASECNA au Togo, Komla Amewokpo Sumsa, a salué la mobilisation de tous les acteurs et estimé que l’aéroport dispose de l’essentiel des équipements nécessaires.