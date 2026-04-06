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Après le dimanche de gloire, le lundi de joie

Le temps pascal continue. Ce lundi, les catholiques du Togo célèbrent le lundi de Pâques, journée festive qui prolonge et amplifie la joie du dimanche de la Résurrection, comme si l'Église refusait que la plus grande fête de l'année chrétienne se réduise à un seul jour.

La Résurrection continue de briller © republicoftogo.com

Le temps pascal continue. Ce lundi, les catholiques du Togo célèbrent le lundi de Pâques, journée festive qui prolonge et amplifie la joie du dimanche de la Résurrection, comme si l'Église refusait que la plus grande fête de l'année chrétienne se réduise à un seul jour.

Dans la tradition chrétienne, le lundi de Pâques n'est pas simplement un jour férié civil. Il est le prolongement liturgique du mystère pascal, celui de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il s'inscrit dans ce que l'Église appelle l'Octave de Pâques : une période de huit jours pendant laquelle chaque jour est célébré comme un dimanche, comme un jour de Résurrection.

Ce lundi tire également son inspiration de l'un des textes les plus émouvants des Évangiles : le récit des disciples d'Emmaüs. Deux disciples, le cœur brisé par la mort du Christ, marchent sur la route d'Emmaüs lorsqu'un inconnu les rejoint et chemine avec eux. Ils ne le reconnaissent pas, jusqu’au moment où, attablés ensemble, il prend le pain, le bénit et le rompt. À cet instant, leurs yeux s'ouvrent : c'est le Ressuscité. Il disparaît aussitôt, mais leur cœur, disent-ils, «brûlait» en eux tandis qu'il leur parlait en chemin.

Ce récit est au cœur du lundi de Pâques : le Christ ressuscité marche avec ceux qui doutent, ceux qui souffrent, ceux qui n'ont pas encore reconnu sa présence dans leur vie.

Une journée de fête, de famille et de foi

Au Togo comme dans de nombreux pays à tradition catholique, le lundi de Pâques est à la fois un jour de célébration religieuse et de retrouvailles familiales. Messes, prières, chants d’allégresse,  mais aussi repas partagés, visites entre familles et moments de joie collective.

Car c'est là tout le sens de cette journée : la Résurrection n'est pas une affaire privée. Elle se célèbre ensemble, en communauté, dans la joie partagée d'un peuple qui croit que la mort n'a pas le dernier mot.

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