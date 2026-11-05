Artisanat, tradition et qualité

Malgré la concurrence des produits industriels, la fabrication artisanale de craies a encore sa place au Togo. À Agoè-Assiyéyé, en banlieue de Lomé, Mensah Ajavon en fait son métier depuis une vingtaine d’années.

À partir du plâtre, il fabrique des craies blanches et de couleur, destinées essentiellement aux écoles et aux particuliers.

Tout commence par le graissage des moules, à l’aide de pétrole et de beurre de karité, pour faciliter le démoulage et éviter la casse. L’artisan prépare ensuite le mélange de plâtre et d’eau, en dosant précisément la quantité nécessaire à la production du jour : une fois sèche, la pâte ne peut plus être réutilisée.

Le mélange est versé dans des moules qui donnent aux craies leur forme cylindrique. Pour les craies de couleur, il ajoute des pigments en poudre, vert, jaune, bleu ou rouge, achetés au marché.

Le sachet de 50 craies blanches est vendu 200 Fcfa.

______

Contact : +228 70 90 22 50