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Grand Lomé : la police mobilisée pour empêcher le retour des occupants illégaux

Pas question de revivre l’échec de 2023. Face à la presse mercredi, la gouverneure du District autonome du Grand Lomé (DAGL), Zouréhatou Kassah-Traoré, a assuré que les espaces libérés le long des routes seraient, cette fois, durablement surveillés.

Zouréhatou Kassah-Traoré © republicoftogo.com

Pas question de revivre l’échec de 2023. Face à la presse mercredi, la gouverneure du District autonome du Grand Lomé (DAGL), Zouréhatou Kassah-Traoré, a assuré que les espaces libérés le long des routes seraient, cette fois, durablement surveillés.

L’opération de 2023, faute de suivi, s’était soldée par le retour rapide des occupants délogés. Désormais, les commissariats de police des 13 communes du Grand Lomé seront chargés de veiller, dès la fin de l’opération, à ce que les voies publiques restent dégagées.

« Nous ne faisons pas cela pour faire plaisir à une quelconque autorité, mais pour notre propre capitale, pour qu’elle redevienne une ville accueillante, propre et sûre », a insisté la gouverneure.

Zouréhatou Kassah-Traoré a aussi répondu aux critiques qui contestent la légitimité du District à intervenir à la place des communes. Selon elle, ces reproches relèvent de la méconnaissance de la loi. « Conformément à la loi sur la décentralisation, le District autonome du Grand Lomé, comme les gouverneurs des autres régions, coordonne toutes les activités de son ressort territorial », a-t-elle rappelé.

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