Rubriques

Tendances:
Société

Le gaz butane sauve les forêts

La consommation de gaz butane a pratiquement doublé en quatre ans au Togo. Une progression qui traduit une adoption croissante de ce combustible par les ménages pour la cuisson

Un bon réflexe

La consommation de gaz butane a pratiquement doublé en quatre ans au Togo. Une progression qui traduit une adoption croissante de ce combustible par les ménages pour la cuisson.

Au-delà des chiffres, l'impact environnemental est significatif : sur la période 2018-2022, quelque 34 535 hectares de forêts ont été préservés grâce à la réduction de l'utilisation du bois de chauffe et du charbon de bois.

Pour maintenir des prix accessibles malgré les fluctuations du marché international, l'État maintient une subvention fixée à 8,75 milliards de Fcfa au titre du budget 2026.

L'objectif à terme est d'atteindre les cibles de la Cédéao, qui visent 41% des ménages utilisant des combustibles propres d'ici 2030.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un drone de pointe pour cartographier le territoire

Un drone de pointe pour cartographier le territoire

Dans le cadre de sa réforme foncière, le Togo s'est doté du Wingtra Gen II, un drone à technologie VTOL (décollage et atterrissage vertical) capable d'intervenir sur de vastes étendues et dans des zones difficiles d'accès.

Conditions météo défavorables

Conditions météo défavorables

Le sud du Togo, tout comme celui du Nigeria, du Bénin, du Ghana et de la Côte d'Ivoire, pourrait connaître des précipitations excédentaires durant la première moitié de la saison des pluies 2026.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.