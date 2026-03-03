Le gaz butane sauve les forêts

La consommation de gaz butane a pratiquement doublé en quatre ans au Togo. Une progression qui traduit une adoption croissante de ce combustible par les ménages pour la cuisson.

Au-delà des chiffres, l'impact environnemental est significatif : sur la période 2018-2022, quelque 34 535 hectares de forêts ont été préservés grâce à la réduction de l'utilisation du bois de chauffe et du charbon de bois.

Pour maintenir des prix accessibles malgré les fluctuations du marché international, l'État maintient une subvention fixée à 8,75 milliards de Fcfa au titre du budget 2026.

L'objectif à terme est d'atteindre les cibles de la Cédéao, qui visent 41% des ménages utilisant des combustibles propres d'ici 2030.