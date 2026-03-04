Lomé déclenche son plan d'urgence

Les services météo ont lancé une alerte aux fortes pluies dans le sud du pays, avec des risques élevés d'inondation dans le Grand Lomé, une zone chroniquement vulnérable à ce fléau.

En réponse, les autorités ont déclenché mercredi un programme d'urgence pour anticiper et limiter les dégâts.

Des travaux d'assainissement ont été lancés dans la zone Agoè-Houmbi (Commune Agoè-Nyivé 1), avec la construction de caniveaux longitudinaux, de dalots transversaux et d'un grand bassin de rétention vers la rivière Zio, ainsi que l'aménagement des voies d'accès.

Ces infrastructures, conçues pour atténuer les risques liés aux fortes pluies, s'inscrivent dans le Plan d'Aménagement Urbain du Togo (PAUT).

En parallèle, les municipalités de Lomé et de sa périphérie se mobilisent pour le curage des caniveaux et bassins existants, une mesure d'urgence indispensable avant l'arrivée des premières grandes pluies sachant qu’ils sont utilisés comme des dépotoirs bloquant toute évacuation.