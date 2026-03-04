Corridor Lomé-Cotonou : pesée obligatoire

Le gouvernement annonce l'acquisition prochaine de deux pèse-camions qui seront déployés aux postes de contrôle juxtaposés de Sanvee Condji et de Hillacondji, à la frontière avec le Bénin. Ces équipements s'inscrivent dans le cadre de la phase 2 du projet de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou, financé par la Banque africaine de développement (BAD).

La surcharge des camions est un problème chronique sur les axes routiers togolais. Des véhicules pesant parfois le double de la charge autorisée s'élancent quotidiennement sur des routes conçues pour des tonnages bien inférieurs. Résultat : déformations de la chaussée, nids-de-poule, dégradation prématurée des infrastructures — et une facture de réhabilitation qui se chiffre en milliards de francs CFA.

Mais la surcharge ne détruit pas seulement les routes. Elle tue. Des camions surchargés freinent mal, se renversent plus facilement et transforment chaque trajet en risque majeur pour les autres usagers de la route.

Une fois opérationnels, ces nouveaux systèmes de pesage permettront de mieux contrôler les véhicules de plus de 3,5 tonnes circulant entre le Port de Lomé et celui de Cotonou — un corridor d'importance stratégique pour toute la sous-région.

Malgré les campagnes de sensibilisation répétées, la pratique persiste. Le gouvernement parie désormais sur l'équipement et le contrôle pour mettre fin à ce qui ressemble à une course contre la montre — avant que les routes ne soient, une fois de plus, à refaire.