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C'est parti pour un tour

Le Comité national Miss Togo vient de donner le coup d’envoi de la 31e édition du concours national de beauté.

Angèle Prudence Eyou, Miss Togo 2026 © DR

Le Comité national Miss Togo vient de donner le coup d’envoi de la 31e édition du concours national de beauté.

Le processus de sélection débutera par les phases régionales. Les candidates des régions des Savanes, de la Kara et de la Centrale seront départagées le 15 août à Tchamba. Celles des Plateaux, de la Maritime et du Grand Lomé entreront en compétition le 29 août à Aného.

La grande finale est quant à elle prévue le 12 décembre à Lomé.

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