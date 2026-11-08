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Cantines de la Kara : après le PAM, les communes prennent le relais

Cinq ans, 50 écoles, 16 900 élèves nourris avec des produits du terroir. Le projet d’alimentation scolaire de la Kara s’achève en décembre. Reste à savoir qui prendra le relais.

Meilleure concentration des élèves © republicoftogo.com

Cinq ans, 50 écoles, 16 900 élèves nourris avec des produits du terroir. Le projet d’alimentation scolaire de la Kara s’achève en décembre. Reste à savoir qui prendra le relais.

À midi, dans 50 écoles de la région de la Kara, des milliers d’enfants passent à table. Au menu, des produits cultivés par les agriculteurs du coin. C’est le principe du projet d’alimentation scolaire basée sur la production locale (HGSF), mis en œuvre depuis cinq ans par l’Agence nationale d’appui au développement à la base avec le Programme alimentaire mondial (PAM).

Le modèle profite à deux publics. Les élèves mangent à leur faim, ce qui favorise la présence en classe et la concentration. Les producteurs, eux, trouvent un débouché sûr pour leurs récoltes.

La phase actuelle prend fin en décembre 2026. Pour que les marmites restent sur le feu, les autorités locales préparent une nouvelle stratégie, articulée autour de trois axes :

  • une contribution progressive des communes au financement des repas ;
  • une meilleure mobilisation des communautés ;
  • le renforcement de la production locale.

Vingt établissements pilotes servent de laboratoire pour cette transition.

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