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Chefferie : le gouverneur des Plateaux exige neutralité et intégrité

En visite samedi à Kpédomé, le gouverneur de la région des Plateaux, Dadja Maganawé, a appelé les chefs traditionnels à renforcer leur rôle dans la cohésion sociale et la prévention des tensions communautaires.

Dadja Maganawé © DR

En visite samedi à Kpédomé, le gouverneur de la région des Plateaux, Dadja Maganawé, a appelé les chefs traditionnels à renforcer leur rôle dans la cohésion sociale et la prévention des tensions communautaires.

Santé, foncier, sécurité, éducation : les autorités coutumières sont consultées sur de nombreuses questions locales. Pour le gouverneur, elles ont aussi une responsabilité dans la consolidation de la paix, le développement local et la transmission des valeurs morales.

Dadja Maganawé a surtout insisté sur un point : les chefs doivent rester neutres, impartiaux et apolitiques. C’est, selon lui, la condition pour qu’ils puissent jouer leur rôle de médiateurs et apaiser les tensions.

Il les a aussi appelés à faire preuve d’écoute, de discrétion, de retenue et de sens du consensus, et à rejeter toute corruption ou achat de conscience.

Face à la montée des actes d’incivisme, le gouverneur demande aux chefs de sensibiliser davantage leurs populations au respect de l’autorité, des obligations civiques, de la diversité et de l’intérêt général.

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