Togoville : joies, blessures et espérances confiées à Marie

L’archevêque de Lomé, Mgr Isaac Gaglo, également administrateur apostolique du diocèse d’Aného, s’est adressé samedi aux fidèles du pèlerinage marial de Togoville. Il les a invités à raviver leur foi face aux épreuves de la vie.

Selon lui, le pèlerinage auprès de Notre-Dame du Lac Togo, Mère de la Miséricorde, est l’occasion d’apprendre à confier sa vie au Christ. Comme aux noces de Cana, Marie invite à « écouter son Fils et à faire ce qu’il dit ».

Mgr Gaglo souhaite que ce pèlerinage redonne espoir aux fidèles découragés par les difficultés du quotidien. « Dans la vie, il y a des moments où l’attente se prolonge et où la fatigue nous gagne. La prière fidèle, l’écoute de la parole de Dieu et les gestes de charité entretiennent en nous la flamme de la foi », a-t-il souligné.

Pour l’archevêque, le pèlerinage permet de s’arrêter devant Dieu et de relire sa vie à la lumière de sa parole. C’est aussi une expérience fraternelle : en priant aux côtés de fidèles venus d’autres paroisses et d’autres milieux, chacun peut trouver du soutien.

Le pèlerinage marial de Togoville se déroule du 6 au 8 novembre 2026 au sanctuaire Notre-Dame du Lac Togo, Mère de la Miséricorde.

Le sanctuaire a été inauguré en novembre 1973 à l’initiative de Mgr Robert Casimir Dosseh-Anyron, alors archevêque de Lomé, pour offrir aux fidèles un lieu de dévotion mariale. Son origine est liée à une apparition de la Vierge Marie rapportée au début des années 1970 par une jeune femme, au bord du lac Togo. Une statue de la Vierge, souvent fleurie par les pèlerins, commémore cet événement.

Le 9 août 1985, le pape Jean-Paul II s’est recueilli au sanctuaire lors de sa visite au Togo. En novembre 2024, le sanctuaire a célébré son jubilé d’or, ses cinquante ans, en présence de Faure Gnassingbé. Le chef de l’État avait salué « un demi-siècle de foi, de solidarité et de dévouement ».

Chaque année, des milliers de fidèles venus de tout le Togo, de la diaspora et des pays voisins se rassemblent pour trois jours de prière : processions, messes, méditations mariales et sacrement de la réconciliation. Beaucoup rejoignent le site en traversant le lac en pirogue, sous des mesures de sécurité renforcées.

Togoville occupe aussi une place à part dans l’histoire nationale. C’est là que le roi Mlapa III et l’explorateur allemand Gustav Nachtigal ont signé, le 5 juillet 1884, le traité de protectorat qui a donné naissance au Togo colonial. Le village a donné son nom au pays.