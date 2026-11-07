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Traque numérique : l’IPDCP met en garde les internautes

L’Instance de protection des données à caractère personnel (IPDCP) met en garde contre la multiplication des appels à « traquer » des internautes sur les réseaux sociaux. Les contrevenants risquent jusqu’à cinq ans de prison et 20 millions de FCFA d’amende.

Halte à la chasse à l’homme sur les réseaux © republicoftogo.com

L’Instance de protection des données à caractère personnel (IPDCP) met en garde contre la multiplication des appels à « traquer » des internautes sur les réseaux sociaux. Les contrevenants risquent jusqu’à cinq ans de prison et 20 millions de FCFA d’amende.

Le président de l’IPDCP, Bédiani Béléi, a tiré la sonnette d’alarme. En cause : des appels de plus en plus fréquents à identifier, localiser et exposer publiquement des personnes à cause de leurs commentaires ou de leurs opinions.

Ces campagnes, parfois assorties de récompenses financières, poussent à rechercher et diffuser des informations privées : identité, photos, adresse, situation familiale, lieu de travail. Les personnes visées et leurs proches s’exposent alors à des menaces, des pressions et des atteintes durables à leur réputation et à leur sécurité.

« Aucun désaccord ne justifie une traque »

Pour Bédiani Béléi, un désaccord en ligne ne justifie jamais une chasse à l’homme numérique. Les plateformes proposent des outils de signalement, de blocage et de modération.

Quant aux infractions, seules la police et la justice sont habilitées à les traiter.

La loi d’octobre 2019 sur la protection des données personnelles encadre strictement ces pratiques. Elle considère comme donnée personnelle toute information qui permet d’identifier une personne, directement ou indirectement : nom, image, adresse ou situation familiale.

Leur collecte et leur diffusion obéissent à des règles précises, et les enfreindre peut coûter très cher.

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