Mgr Jacques Danka Longa, évêque de Kara, a pris la parole dimanche pour la première fois en tant que nouveau président de la Conférence des évêques du Togo (CET).

Il présidait à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul la messe pontificale de clôture du centenaire des journées missionnaires mondiales.

La célébration coïncidait avec un autre anniversaire : les 100 ans de l'arrivée des premiers missionnaires dans la région, notamment à Tchitchao.

Ils se sont appuyés sur l'alphabétisation et ouvert des écoles pour gagner les populations au catholicisme. La première, à Lama-Kara, date de novembre 1926. Celle de Kouméa a suivi en 1929.

La Journée mondiale des missions, célébrée l'avant-dernier dimanche d'octobre, rappelle aux fidèles qu'ils doivent s'impliquer dans l'évangélisation, chacun selon ses capacités.