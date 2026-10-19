Rubriques

Tendances:
Société

Centenaire des journées missionnaires

Mgr Jacques Danka Longa, évêque de Kara, a pris la parole dimanche pour la première fois en tant que nouveau président de la Conférence des évêques du Togo (CET).

Mgr Jacques Danka Longa © DR

Mgr Jacques Danka Longa, évêque de Kara, a pris la parole dimanche pour la première fois en tant que nouveau président de la Conférence des évêques du Togo (CET).

Il présidait à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul la messe pontificale de clôture du centenaire des journées missionnaires mondiales.

La célébration coïncidait avec un autre anniversaire : les 100 ans de l'arrivée des premiers missionnaires dans la région, notamment à Tchitchao.

Ils se sont appuyés sur l'alphabétisation et ouvert des écoles pour gagner les populations au catholicisme. La première, à Lama-Kara, date de novembre 1926. Celle de Kouméa a suivi en 1929.

La Journée mondiale des missions, célébrée l'avant-dernier dimanche d'octobre, rappelle aux fidèles qu'ils doivent s'impliquer dans l'évangélisation, chacun selon ses capacités.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Récupération et tradition culinaire

Récupération et tradition culinaire

Dans la banlieue nord de Lomé, un artisan donne une seconde vie aux jantes automobiles. Il les transforme en fourneaux pour les ménages et les restaurateurs.

La voie est libre

La voie est libre

Le District autonome du Grand-Lomé (DAGL) a annoncé une opération de désencombrement des voies bitumées et pavées. Elle se déroulera du 2 au 20 novembre.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.